La Coppa va ai Mooskins: Giaveno battuto

Va ai Mooskins Vercelli la Coppa Piemonte di Promozione. I cestisti vercellesi si sono imposti in finale sul Giaveno per 41-36 giovedì sera al Pala Piacco” di Vercelli.

Il cammino dei Mooskins in coppa era iniziato ai sedicesimi di finale con la vittoria sul Bussoleno per 61-59, per proseguire agli ottavi di finale battendo i Knights Nichelino 47-42. Il cammino dei vercellesi non si è quindi mai fermato passando per la vittoria nei quarti di finale contro il Basket Chieri in maniera piuttosto netta per 63-37, mentre la semifinale è stata una dura lotta con Savigliano terminata 56-52 dopo un tempo supplementare.

Giovedì sera la finalissima davanti a un folto pubblico e con la vittoria per 41-36 contro un Giaveno che ha lottato fino alla fine.