J&G La Scuderia: incetta di podi ai regionali

Una vera e propria incetta di podi per la J&G La Scuderia di Cavaglià al Campionato regionale Pony ludico disputato lo scorso fine settimana al centro ippico Lo Sperone di Caravino con oltre 160 pony, più di 200 ragazzi e 17 circoli a contendersi il titolo di campione regionale su nove discipline differenti che hanno spaziato dal ponygames al salto ostacoli al dressage al cross. In concomitanza con il Campionato regionale si è svolta la tappa finale del “Trofeo Ludico di Primavera”.

I ragazzi della J&G La Scuderia di Cavaglià hanno ottenuto questi risultati. Nella gimkana 2, nella categoria A1 argento sia di giornata che di trofeo per i Baby Scudieri Mattia Riva, Desiree Pelacchi e Aurora Cella; nella A1 individuale con il tempo di 117.48 secondi sesto posto per Beledith Francoise Bertucci; nella A2 argento di giornata e di trofeo per le Scudy Baby Dea Candini e Vittoria Boggio; nella B1 individuale terzo posto per Lidia Turino con il tempo di 72 secondi e decimo posto per Viola Donati con il tempo di 282 secondi; nella B1 argento di giornata per le Scudy Girl Erica Murador, Nora Maltese e Lidia Turino, seconde a pari merito al trofeo; nella B2 argento di giornata e bronzo nel trofeo per le Scudy Agressiv Emma Bregolin, Sofia Ferraris e Carlotta Brendolan.

Nella jump40, nella categoria A2 oro di giornata e di trofeo per le Scudy Baby Dea Candini e Vittoria Boggio; nella B1 individuale oro per Lidia Turino con un tempo di 47.46 secondi; nella B1 bronzo per le Scudy Girl Erica Murador, Nora Maltese e Lidia Turino con un tempo totale di 115.16 secondi; nella B2 quarto posto di giornata e di trofeo per le Scudy Agressiv Emma Bregolin, Sofia Ferraris e Carlotta Brendolan.

Nella mounted games, in categoria Under 15 oro di giornata e di trofeo per gli Scudy Twins Noemi e Riccardo Maccarone, quinto posto di giornata e argento di trofeo per gli Scudy Ale e Carly Alessandro Piccioni e Carlotta Finati e ottavo posto per le Team MG Scudy Junior Violante Zanoni e Denise Marcato; nella Open/Open Pro primo posto per gli Scudy Pro Sara Sovrano e Iacopo Molino; nella Performance argento di giornata per le Scudy Performance Giulia Marcato e Margherita Zanoni.

Nel ponygames, nella categoria A1 argento di giornata e di trofeo per gli Scudy Chieri Mattia Riva, Desiree Pelacchi e Aurora Cella dell’Equestrian Chieri; nella A2 oro di giornata e di trofeo per le Scudy Baby Dea Candini, Vittoria Boggioe Lidia Turino; nella B1 argento di giornata e di trofeo per le Scudy Girl Erica Murador, Nora Maltese e Lidia Turino; nella B2 argento di giornata e di trofeo per le Scudy Agressiv Emma Bregolin, Sofia Ferraris e Carlotta Brendolan.

Ora per gli atleti della J&G La Scuderia ci sarà una lunga estate di allenamenti in vista dei trofei e dei campionati autunnali a partire da settembre.