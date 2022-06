Giulia Lombardino campionessa regionale

Titoli regionali conquistati e buone prestazioni in generale per gli atleti della EquiGames Horse Club di Castell’Apertole al Campionato regionale Pony ludico disputato al centro ippico Lo Sperone di Caravino con oltre 160 pony, più di 200 ragazzi e 17 circoli.

Per i ragazzi di coach Matthieu Dantan sono arrivati i seguenti risultati.

Titolo regionale in categoria B1 nella gimkana per Giulia Lombardino, Sofia Tardivo, Viola Vivolo, che invece nella jump 40 si sono classificate quinte e nel ponygames decime. Nella serie B2 per Lorenzo Celoria, Daniele Barbero e Achille Gozzoli terzo posto sia in gimkana che in jump40, quarto posto nel ponygames. Nella serie A2 Edoardo Paglia, Alessia Formica e Cecilia Ronco si sono classificati quarti sia nella gimkana che nel ponygames.

Si è laureata campionessa regionale nella gara di salto a ostacoli Lp50 Giulia Lombardino, mentre Sofia Tardivo ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di salto a ostacoli Lp40.

Questo l’esito del Trofeo Primavera: nella serie B1 Giulia Lombardino, Sofia Tardivo, Viola Vivolo, hanno conquistato il primo posto nella gimkana, il terzo nella jump 40 e l’ottavo nel ponygames; Lorenzo Celoria, Daniele Barbero e Achille Gozzoli, nella serie B2, sono giunti quarti sia nella gimkana che nella jump 40 che nel ponygames.

Per i portacolori della EquiGames Horse Club di Castell’Apertole buone prestazioni anche ai Campionati Italiani di Mounted Games disputati al centro ippico Il Torrione di Tortona. Nella categoria Under 15 si sono classificati al terzo posto Mattia Michelone in sella a Patrick, Massimo Trotta su Viana, Virginia Roberta Lesquier con Stella, Miriam Pozzato con Joanna e, del centro ippico J&G La Scuderia di Cavaglià, Ginevra Gedda con Roger. Invece nella categoria Open si sono classificate al quarto posto Marcella Bertolotti in sella a Freccia Gricia, Viviana Ferraris con Lozarka, Matilde Gasparini in sella a Gurka e, dal centro ippico Freecountrylife, Maria Sofia Pontello con Cheyenne e Chiara Quagliero in sella a Miss Pepto Roan. Soddisfazione per risultati e prestazioni degli atleti della EquiGames.