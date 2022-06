Cento partecipanti per il ritorno della Top Race

Sport e divertimento sabato al Golf Club Cavaglià con Il ritorno della Top Race, uno degli appuntamenti clou del calendario gare del circolo biellese che ha inaugurato la stagione estiva con grigliata e open bar finale in piscina. La competizione a squadre si è giocata con formula pro-am (18 buche, validi 2 score su 4) e ha visto al via 100 partecipanti tutti premiati grazie al contributo degli sponsor. Nel lordo ha prevalso il team composto da Massimo Stesina-Simone Bucino-Lucio Sacchi-Andrea Rosa con lo score di 73 punti. Nel netto vittoria di Elena Craveia-Yuji Takahashi-Kingo Yamashita-Koichi Tayama con 91 seguiti da Diego Platini-Patrizio Ubezio-Enrica Aprile-Maria Jose Delfino con 90 e Sandro Laval-Massimo Menegotto-Sergio Rey-Bruno Pession con 87. I premi speciali prevedevano 3 nearest. Alla buca 6 è andata a segno Paola Bora con palla a cm 91, alla buca 12 il migliore è stato Paolo Schellino (149 cm) e alla buca 15 Enrico Boscono è andato più vicino di tutti stoppando la sua Titleist a 62 cm. Silvia Malinverni ha vinto il Curva Challenge by Mati Putters. Mentre la più fortunata è stata Piera Franzo che ha vinto ad estrazione un viaggio in Marocco per giocare all'Assoufid Golf Club di Marrakech messo in palio dall’agenzia Absolute Golf.



Tonso nel Trofeo Monterosa

Domenica al Gc Cavaglià si è giocato il classico Trofeo Monterosa (18 buche 2 categorie Stableford). Premiati. 1a categoria: 1° lordo Daniele Tonso Cavaglià punti 32, 1° Netto Lorenzo Vada Crema 40, 2° Netto Giorgio Andrigo Cavaglià 40. 2a categoria: 1° Netto Pierfrancesco Radaelli Cavaglià 41, 2° Netto Ivana Fariselli Monferrato 37, 3° Netto Alberto Caneparo Cavaglià 37, 4° Netto Franco Stradiotto Cavaglià 36 1° Ladies Antonella Perona Cavaglià 33.



Programma weekend

Gli eventi agonistici questa settimana al Golf Club Cavaglià inizieranno giovedì con la prima prova dell'Apericup 2022 appuntamento infrasettimanale che proseguirà poi nel mese di luglio abbinato a cene a tema. La gara si disputerà su 9 buche (Stableford - categoria unica) e partenze tra le ore 17/18, a seguire alle ore 20 circa aperitivo e premiazione (iscrizioni gara + aperitivo: soci 20€, esterni 30€). Sabato farà tappa il circuito con finale nazionale Go Fox On Tour (18 buche Stableford, 3 categorie - iscrizioni soci 20€, esterni 70€, a fine gara premiazione e rinfresco). Domenica c'è in programma l'atteso “Golf Samba Dedicato a Frank” (18 buche Louisiana a 4 medal - iscrizioni soci 20€, esterni 70€, a fine giornata premiazione e rinfresco con pasta) appuntamento molto sentito in memoria di Franco Ceresa socio del club prematuramente scomparso tre anni orsono.

Info e iscrizioni 0161/966771 - [email protected] .