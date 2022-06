Le Wildcats Ladies fanno doppietta di medaglie: ancora sul tetto d'Europa. Si sono svolte le finali del Cheerdance, che hanno seguito quelle di Cheerleading della domenica, sempre a Bottrop, in Germania. La Gym&Cheer dopo aver schierato per quest’ultima disciplina i Wildcats Superior, bronzo nella categoria senior e i Wildcats Future, oro nella categoria Juniores, ha affrontato le competizioni di Cheerdance con la compagine delle Wildcats Ladies, allenate da Eleonora Carazzai e Artur Steffe, tecnico sloveno in forze nella propria nazionale e protagonista dell’edizione 2018 di Amici di Maria De Filippi, da oltre due anni arruolato nello staff tecnico della società sportiva valsesiana.

Le “Ladies” hanno ottenuto l’oro nella categoria Junior Jazz ed il bronzo nella categoria Junior Freestyle Pom, in cui hanno gareggiato, portandole per la prima volta sul tetto d’Europa. "Un risultato davvero inaspettato questo. - commenta il dirigente della Gym&Cheer Donato Zanolo di ritorno oggi dalla Germania insieme agli atleti- Aver puntato alto, chiamando Artur Steffe due anni fa ci ha permesso di crescere enormemente in una disciplina in cui, storicamente, siamo sempre stati meno competitivi. Queste prime medaglie europee danno l’idea della portata del lavoro che è stato svolto".

"Continuano i risultati positivi - prosegue il dirigente Carlo Stragiotti - che contribuiscono a portare in alto la Valsesia ed il vercellese nel mondo e nelle competizioni. Ancora una volta stringiamoci intorno a queste ragazze in un meritato momento di gioia, anch’esse ottime ambasciatrici per il nostro territorio".

Le atlete che compongono le fila delle Wildcats Ladies campioni d’Europa sono: Irene Agliadi di Romagnano Sesia; Rebecca Allegranzini di Serravalle Sesia; Greta Amato di Grignasco; Eleonora Antonioli di Borgomanero; Letizia Bonassi di Ghemme; Sara Gregori di Romagnano Sesia; Cecilia ed Eleonora Napoli di Rovasenda; Veronica Schepis di Varallo; Martina Mantuano di Lenta; Emma Ruga di Paruzzaro.

"Felicissima di questa trasferta tedesca ricca di soddisfazione anche nella disciplina del Cheerdance - conclude il responsabile tecnico ed ex campionessa di ginnastica artistica e Cheerleading Silvia Zanolo -. Voglio ringraziare tutti, atleti e allenatori, per aver portato risultati incredibili per la nostra società. Il nostro lavoro continua. Dopo i nazionali di Cervia del prossimo fine settimana, ci saranno grosse novità".