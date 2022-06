Under 15 chiamata all'impresa: all'Ardissone passa il Bari 1-0

Domenica amara per l’Under 15 della Pro Vercelli. I Giovanissimi sono usciti sconfitti dall’Ardissone di Via Vicenza per 1 a 0 dal Bari nell’andata delle semifinali playoff. Il risultato non deve abbattere le bianche casacche, che potranno giocarsi l’accesso alle finali nel ritorno di domenica prossima in Puglia.

Nelle partite di venerdì, trionfo nel “Memorial Mero” per l’Academy Pro Vercelli, che in finale ha battuto il Castigliano per 2 a 0 con i gol di Conti e Garione.