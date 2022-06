La grande festa del Piola

Grande festa al Silvio Piola di Vercelli per finali del campionato CSI 2021/2022. Una serata ricca di emozioni, a partire dal match che assegnava il “Memorial Consoli” tra Castigliano ed Livorno Ferraris. Una gara che è subito partita in salita per la squadra granata, con l’autogol di Scordamaglia. Il match si è poi acceso nel secondo tempo, con la rimonta della squadra dei Cappuccini grazie ai gol di Pozzi e la gran punizione di Coppeta, e il rigore all’ultimo secondo per i livornesi trasformato da Anselmino, non senza molte polemiche. Arrivati ai tiri dagli undici metri, è stata premiata la maggior freddezza del Castigliano, che ha trionfato grazie ai due errori dal dischetto del Livorno Ferraris.

Vittoria conquistata ai calci di rigore anche per lo Stroppiana. La squadra bianco blu è andata avanti due a zero grazie ai gran gol di Ciocca e Mombelli, per poi farsi rimontare dal Mi.Vi.Da Crescentino e dalla doppietta di Maida. Dal dischetto il doppio errore dei crescentinesi ha regalato la coppa CSi alla squadra di Stroppiana. Nell’ultima gara, quella che ha di fatto assegnato lo scudetto, lo Sporting Santhià si è imposto per 2 a 0 sull’Alice Castello. Ad aprire le marcature Cianni, grazie anche ad un errore del portiere degli alicesi. A chiudere la gara ci ha poi pensato Vedda, che ha permesso ai santhiatesi di laurearsi campioni per la stagione 2021/2022.