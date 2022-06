La doppietta di Rimi salva la Pro Roasio

Salvezza conquistata per la Pro Roasio. Si chiude in modo positivo la stagione delle vercellesi in Prima Categoria.

A Roasio si giocava la sfida play out del girone B di Prima Categoria con i padroni di casa della Pro Roasio che avevano due risultati utili su tre per garantirsi la permanenza in Prima Categoria. E così è stato: il San Nazzaro Sesia è stato sconfitto per 3-2 con la doppietta di Rimi e la rete di D’Antoni.

Nello stesso girone si giocava lo spareggio per decretare la squadra promossa in Promozione e l’ha spuntata il Ceversama Biella che si è imposto con un netto 4-1 sulla Junior Pontestura ora condannata a disputare la seconda fase dei play off per provare a salire.

In Eccellenza si è giocata invece l’andata delle finali dei play off nazionali per salire in Serie D e i torinesi del Chisola hanno messo un importante tassello per il salto di categoria andando a vincere per 2-0 sul campo de L’Aquila. Domenica 19 giugno il Chisola ospiterà gli abruzzesi per centrate l’obiettivo Serie D.

Nelle giovanili è fallito invece l’assalto al campionato regionale 2022-2023 per l’Under 19 del Canadà che nel match decisivo è stato sconfitto per 3-1 dal Montanaro, nonostante una prestazione generosa e mettendoci l’anima.