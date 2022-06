Il titolo è dello Sporting Santhià

Grande festa al Silvio Piola di Vercelli per finali del campionato CSI 2021/2022. Una serata ricca di emozioni, a partire dal match che assegnava il “Memorial Consoli” tra Castigliano ed Livori Ferraris. A trionfare è stata la squadra dei Cappuccini ai calci di rigore, dopo che la partita si era conclusa con il risultato di 2 a 2. Vittoria conquistata dagli undici metri anche per lo Stoppiana, che dopo essersi fatto rimontare il doppio vantaggio dal Mi.Vi.Da Crescentino, è riuscito a portare a casa la Coppa Csi. Nessuna sorpresa nell’ultima partita in programma, quella che ha assegnato lo scudetto, dove lo Sporting Santhià ha battuto l’Alice Castello per 2 a 0 proclamandosi campione per la stagione 2021/2022.