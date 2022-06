A Doria e Cibrario Bertolotti il memorial Clementino Ferraris

Vittoria per Roberto Doria e Silvano Cibrario Bertolotti alla terza edizione del memorial Clementino Ferraris di bocce organizzato dalla Bocciofila Porta Torino del presidente Bruno Scicchitano. Il torneo era riservato a coppie di categoria AA-AB.

Doria e Cibrario Bertolotti, della Bocciofila Crc Gaglianico, hanno sconfitto in finale i compagni di società Emanuele Bruzzone e Manuel Lituri per 5-4. In semifinale Doria e Cibrario Bertolotti avevano battuto 11-3 Enrico Barbero e Simone Nari del Brb Ivrea, mentre Bruzzone e Lituri avevano sconfitto 10-9 Alberto Cavagnaro e Lorenzo Frattoni sempre della Brb Ivrea. Erano trentadue le formazioni partecipanti. A dirigere il match decisivo è stato Livio Debernardi.

Alle premiazioni erano presenti Marcella, la figlia di Clementino Ferraris, il presidente onorario della Bocciofila Porta Torino Giuseppe Scicchitano e l’assessore allo sport del Comune di Vercelli Mimmo Sabatino.