Tonello, altra vittoria nella categoria Amatori

Altra vittoria tra gli Amatori, tredicesimo posto assoluto, alla Gran Fondo Rampignado di Bernezzo, nel cuneese, per Alessandro Tonello. Il ciglianese, nato il 6 dicembre 1985, in forza al Lissone Mtb, continua a mietere successi ed ora arrivano gli appuntamenti di lunga durata.

"A Bernezzo è andata meglio della domenica precedente, ho meno dolore al costato, ma sono rimasto cauto in discesa per non rischiare troppo vista la mia situazione dopo la frattura a una costola. Il recupero non sarà breve, ancora un paio di settimane, poi sarò a posto. Domenica ero parecchio affaticato dagli allenamenti svolti in settimana ma il livello in gara era leggermente più basso rispetto a Cogne, tra gli Amatori. Sto lavorando per le distanze lunghe, macinando più chilometri per il Mondiale. Sono contento della gara di Bernezzo, mi sono confermato al primo posto tra gli Amatori e sono giunto tredicesimo assoluto in una gara di 46 chilometri con circa 1.700 metri di dislivello, con subito 25 chilometri di salita e lo scollinamento a 1.500 metri".

I prossimi appuntamenti: "Domenica 12 giugno sarà alla 100 chilometri dei forti con 2.600 metri di dislivello, quella di Lavarone, in Trentino, è la prima marathon dell’anno, una gara da quattro ore abbondanti sull’altopiano di Asiago, bella scenica. Quasi certamente non vincerò, mi trovo davanti un ex professionista che va troppo forte, ma proverò a metterlo in difficoltà. Il 19 giugno sarò invece a Limone Piemonte per la gara sulla via del sale che toccherà i forti sulle creste tra Piemonte e Liguria, con 30 chilometri di salita fin oltre i 2.000 metri e poi 15 chilometri di discesa. Il 25 giugno ci sarà poi l’importantissimo appuntamento con il Mondiale a Pinzolo, in Trentino, gara alla quale voglio arrivare nella miglior condizione possibile per dare il meglio. Non contento di tutte queste fatiche, il 2 luglio sarò a Sestriere, con il colle dell’Assietta, arrivando fino a 2.800 metri, la più dura di tutto il nord ovest, massacrante".