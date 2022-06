Si ferma la corsa dell'Academy in Coppa Piemonte

E’ terminata a Ciriè la corsa nella fase regionale della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria per l’Academy Pro Vercelli. Dopo aver battuto il Valdigne Mont Blanc per 4-1 all’esordio, i vercellesi mercoledì sera sono stati sconfitti per 2-0 in trasferta dalla Virtus Ciriè, formazione che ha appena staccato il pass per la Prima Categoria. I torinesi accedono alle semifinali.

Negli spareggi nazionali di Eccellenza il Borgaro, dopo aver perso 1-0 a Castelfranco Veneto col Giorgione, è stato sconfitto in casa per 2-3 ed eliminato, mentre il Chisola, dopo aver pareggiato in casa del Taggia per 0-0, si è imposto per 3-2 qualificandosi per la finale. Il Chisola si giocherà la Serie D giocando in trasferta con L’Aquila domenica 12 giugno e in casa domenica 19 giugno.

I play off di Seconda Categoria: hanno conquistato la promozione in Prima Categoria la Quaronese (girone A) col 3-3 con la Virtus Bagnella, la Pro Novara di Giordano Bisesi (B), 1-0 alla Pernatese, Virtus Ciriè (C) 3-1 alla Junior Torrazza.

I play off delle giovanili. Nell’Under 19 provinciale il Canadà domani, sabato 11 giugno, alle 15,30, a Montanaro si gioca l’accesso ai regionali 2022-2023. Finora si sono disputate San Francesco-Montanaro 2-2 e Canadà-San Francesco 1-1. La classifica: San Francesco 2 punti, Montanaro e Canadà 1. Ai vercellesi serve la vittoria per conquistare i regionali. Nell’Under 15 provinciale altra sconfitta, 2-0 in casa col Bulè Bellinzago, del Santhià, e uscita di scena.