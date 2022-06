Santhià e Fonta salutano la Coppa

E’ terminata l’avventura in Coppa per le due formazioni vercellesi di calcio a cinque in lizza nella competizione che sta andando a chiudere la lunga stagione agonistica.

Venerdì nel recupero della prima partita di Coppa, che era stata rinviata per l’allagamento della palestra di Santhià dopo un forte temporale, il Futsal Club Santhià ha perso 3-1 in casa contro l’Academy Rosta. Hanno giocato Martorana, Hemema, Pasca, Moujjane, Moriano, El Mehdi, Sagna, Abdelbari Hajoubi, Selman Hajoubi, Abdelhamid Hajoubi, Atich, Agaddou e Madagisti. Partita dominata dai santhiatesi che hanno mantenuto il controllo del gioco, creando tante occasioni, con i torinesi in difesa. Ma gli avversari hanno sfruttato al meglio le occasioni avute. A segno Atich, che ha anche colto un palo sull’1-2.

Lunedì il Fonta ha invece chiuso il proprio cammino sconfiggendo il Bardonecchia per 8-1 con le doppiette di Rinaldi, Tirraf e Berardi e le reti di Arcuri e Pagliano. Mister Davide Berardi ha schierato Mintari, Pellegrino, Arcuri, L. Sirgiovanni, S. Sirgiovanni, F. Pagliano, Rinaldi, Tirraf, Berardi e Piccolo.

Sconfitta infine per il Futsal Club Santhià nella terza ed ultima giornata in casa contro il Druento che si è imposto con merito per 5-1. A segno per i santhiatesi Moriano. Hanno giocato Martorana, Hemema, Moujjane, Moriano, El Mehdi, Abdelbari Hajoubi, Selman Hajoubi, Abdelhamid Hajoubi, Atich, Agaddou e Madagisti.

Entrambe le formazioni vercellesi non si sono qualificate alla fase finale della Coppa.