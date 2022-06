S2M: tappa novarese per il minivolley categoria S3

Tappa in terra novarese per le compagini della categoria minivolley S3 del team “S2M Volley Vercelli Play Erreà”, che lo scorso week-end sono scese in campo al Parco Ponte Arco Romano di Romagnano Sesia. Quattro le formazioni complessive, tra nella categoria red e una nella categoria green, che hanno ancora una volta dimostrato qualità e miglioramenti rispetto all’esordio di due settimane fa.

Nel volley S3 red sono scese in campo Alfieri Rachele, Conti Clara, Heqimi Vanessa, Alice Cremonesi, Elena Costanzo, Margherita Molinaroli, Rahiana Ezzanoui, Desireè Girmenia,Victoria Necardo, mentre Elisabetta Conti infortunata a un dito ha seguito le partite da bordo campo. Nella categoria Green bella prova di Spada Noemi, Davide Chiara, Lara Scalone, Gaia Spairani.

“Io ed il mio staff composto da Giulia Zaccardi, Zoe Patrucco e Serena Breda – fa sapere Laura Agostinoni – siamo molto soddisfatti dell’impegno e della dedizione che le nostre piccole atlete, che rappresentano il futuro della società, ci mettono durante gli allenamenti”. Il prossimo appuntamento è fissato il 12 Giugno a Bellinzago.