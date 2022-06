Il Volley Crescentino alle finali nazionali a Rimini

Chiude in bellezza il Volley Crescentino grazie alle ragazze dell'Under 16. Stagione ottima per le ragazze dell'under 16 del Volley Crescentino che si chiuderà a fine mese con la partecipazione alle Finali Nazionali di Rimini, esperienza importante e molto utile per il loro proseguo . Il gruppo allenato dal Coach Falqui ha concluso la prima parte del campionato in terza posizione, aggiudicandosi la possibilità di giocare la Coppa Italia che ha meritatamente vinto. La vittoria finale ha dato la possibilità di partecipare all' A.T. volley Cup che si è svolto sabato 4 giugno ad Avigliana.

"Bellissima partita al termine della quale le nostre ragazze hanno dovuto arrendersi per 1 a 3 alla formazione del Volley Venaria, attuale Campione Regionale U 16" dicono i dirigenti. Molto soddisfatto il coach Ader Falqui al termine della gara "Non è stato facile all'inizio creare questo bel gruppo di atlete. I tre allenamenti settimanali e la voglia di mettersi in gioco, oltre che l'aiuto delle compagne di squadra più esperte, hanno contribuito ad arrivare a questi risultati. Ora ci aspetta un importante appuntamento a Rimini dove cercheremo di portare a casa il massimo".

Sabato 18 giugno si concluderà la stagione sportiva 2021/2022 con un'apericena nel cortile della palestra delle scuole medie

Per le atlete più piccole sono invece state programmate due settimane di CAMP ESTIVO a partire da lunedì 13 Giugno