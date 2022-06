L'Asd Pro Vercelli miglior società in Italia nel Gran Premio Giovani

Riconoscimento di spessore per l'Associazione Pro Vercelli Scherma. La Federazione Italiana Scherma ha diramato la classifica del Gran Premio Giovani per Società e il sodalizio vercellese, con 1333,091 punti risulta la prima società in Italia nella spada, 7ª (su 215) nella classifica generale a punti delle tre armi, pur partecipando solo in una.

"Un risultato che ci riempie di orgoglio e di cui gioiamo insieme a maestri ed atleti, nella speranza che sia di buon auspicio per il futuro - commenta il consiglio della Pro Vercelli Scherma - Festeggeremo questa bella notizia, frutto dell'impegno di tutti i tesserati, maestri, familiari, amici, sponsor e amministrazione locale, rimasti uniti in questi due anni molto complicati segnati indelebilmente dall'emergenza Covid, in occasione della cena sociale del 13 giugno"