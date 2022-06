Il Borgovercelli non si iscriverà a nessun campionato la prossima stagione

Il Borgovercelli non iscriverà alcuna squadra ai campionati 2022/2023. Lo ha reso noto la società con un comunicato stampa che parla chiaro.

"L’Asd BorgoVercelli comunica quanto segue: a seguito di profonda riflessione ci vediamo costretti a comunicare la sofferta decisione di non iscrivere alcuna squadra ai relativi campionati. L’associazione resterà a vostra disposizione sino ad agosto 2022. Un vivo e sentito ringraziamento a tutti i componenti dei settori giovanili e della prima squadra".

Pare così terminare la storia societaria del Borgovercelli e in merito a questa decisione abbiamo sentito il presidente Franco Sirianni che conferma la decisione: "Ho deciso di lasciare. Le mie e le nostre priorità attuali non sono più il calcio e il Borgovercelli, quindi abbiamo deciso di non iscrivere la nostra società per la prossima stagione agonistica. Fare calcio a Borgo Vercelli è difficile, e poi la squadra ha bisogno di essere seguita costantemente e molto da vicino, cosa che ora non mi è più possibile. Ci prendiamo tre o quattro mesi di pausa dal calcio, nel frattempo vedremo cosa succederà".

Sulla recente retrocessione dall’Eccellenza Sirianni aggiunge: "Era nell’aria, a dicembre, sono sincero, mi ero già rassegnato a retrocedere. Abbiamo provato a salvarci, abbiamo effettuato nuovi importanti innesti, ma non è stato sufficiente a raddrizzare un’annata che aveva preso una piena negativa. Quando gira in quel modo, non cavi un ragno dal buco".

Alla domanda se qualcuno potrebbe essere interessato a rilevare la società, Sirianni risponde: "Non ne ho idea".

Il ciclo della gestione Sirianni pare quindi esaurirsi, resta comunque la possibilità che qualcuno si faccia avanti per rilevare la società e iscriverla ai campionati, magari anche in categorie inferiori alla Promozione. Se così non fosse tutti i giocatori sarebbero liberi di accasarsi altrove.