A Daniele Tonso la Pier Cup

Tonso nella Pier Cup

Sabato al Gc Cavaglià si è disputata la Pier Cup (18 buche 3 categorie Stableford) sponsorizzata dall’Azienda vitivinicola Pier.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Daniele Tonso Cavaglià 31, 1° Netto Ivo Doati Cavaglià 32, 2° Netto Paolo Schellino Cavaglià 30. 2a categoria: 1° Netto Ivano Renzo Burello Claviere 42, 2° Netto Luca Zucchetti Cavaglià 41. 3a categoria: 1° netto Andrea Gronda Mulino Cerrione 43, 2° Netto Elena Rossi Cavaglià 42. 1° Ladies Monica Corallino Cavaglià 38. 1° Seniores Alessandro Girelli Cavaglià 41, 2° Ladies Stefania Guglielminotti Cavaglià 37.



Bucino Vivigolf

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la tappa del circuito con finale nazionale Vivigolf (18 buche 3 categorie Stableford). La gara, che ha visto al via oltre 80 partecipanti, è stata dimezzata a 9 buche causa un violento nubifragio pomeridiano. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià 19, 1° Netto Enrico Petruzzelli Settimo 19, 2° Netto Fulvio Russo Settimo 18. 2a categoria: 1° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 22, 2° Netto Flavio Audino Settimo 21. 3a categoria: 1° Netto Antonella Centonze Cavaglià 22, 2° Netto Sandra Ravani Cavaglià 22. 1° Seniores Pierfrancesco Radaelli Cavaglià 21. 1° Ladies Stefania Guglielminotti Cavaglià 21.



Programma weekend: sabato la Top Race

Al Golf Club Cavaglià sarà un sabato tra sport e festa con Il ritorno della Top Race, uno degli appuntamenti clou del calendario gare, che di fatto inaugurerà la stagione estiva. La competizione a squadre si giocherà con formula pro-am (18 buche, validi 2 score su 4). A seguire grigliata e open bar in piscina (iscrizioni gara soci 20€, esterni gara+green fee 50€ - grigliata 35€). In palio ad estrazione tra tutti i partecipanti un viaggio in Marocco per giocare all'Assoufid Golf Club di Marrakech.

Domenica si giocherà il classico Trofeo Monterosa (18 buche 2 categorie Stableford - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€). Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Giovedì appuntamento infrasettimanale con la tappa del circuito nazionale Golf Sì (18 buche Stableford - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 50€).