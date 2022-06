Raffaele Vrenna saluta: "Grazie Pro, ora 'casa mia' ha bisogno di me"

Dopo l'attesa è arrivata anche l'ufficialità: Raffaele Vrenna, direttore generale delle bianche casacche, torna al Crotone. E' durata solamente una stagione, quindi, l'avventura del dirigente calabrese in via Massaua. A rivelarlo è stata la stessa Pro Vercelli sul suo sito ufficiale: "La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica che il rapporto con il Direttore Generale Raffaele Vrenna non proseguirà per la prossima stagione. Il Club ci tiene a ringraziare Raffaele per il contributo apportato e per l’impegno profuso, augurandogli per il futuro le migliori fortune professionali".

Vrenna ha voluto salutare la società e i tifosi con una sentita lettera: "Cara Vercelli e cara Pro, è veramente con il cuore pieno di emozione che scrivo per salutarvi: non è un abbandono, so che mi capirete... mi avete accolto quando avevo bisogno di qualcuno che credesse in me e sapevo bene che avrei potuto incontrare difficoltà perchè venivo dalla società della mia famiglia, ma ora "casa mia" ha bisogno di me per affrontare un momento complicato, che mai mi sarei augurato per la mia città e per i colori che mi porto dentro fin dalla nascita. Grazie davvero, ho potuto lavorare con serenità, mi sono sentito subito apprezzato come professionista, ho dato tutto me stesso e, insieme, abbiamo disputato una grande stagione. Poi, inaspettatamente, ho davvero trovato il calore di una seconda famiglia, non solo da parte del mio collega e amico fraterno Alex Casella e del presidente Paolo Pinciroli, ma di tutto il "mondo Pro". Tante persone sono entrate a far parte della mia quotidianità, il mio amico Mimmo del "Piper" con la sua famiglia, Tonino e sua moglie, persone splendide, che mi hanno accolto per tutto l'anno nel loro "Modo Hotel", ma soprattutto una città e una comunità intera di tifosi appassionati ad una maglia che è un’identità".