La Pro Roasio si giocherà la salvezza ai playout

Pro Roasio-San Nazzaro Sesia sarà la sfida play out che domenica 12 giugno chiuderà i discorsi salvezza del girone B di Prima Categoria.

Domenica si è giocata l’ultima giornata nel campionato di Promozione: il Bianzè è stato sconfitto in casa per 2-1 dal Città di Cossato, a segno Geminardi, mentre il Santhià, già retrocesso, ha pareggiato 1-1 in casa col Bulè Bellinzago, in rete Conti.

Ultima giornata anche in Prima Categoria con la vittoria del Gattinara per 3-0 in casa sul Ponderano con i gol di Caviglia, Nishchyk e Porcelli, mentre la Pro Roasio ha vinto 2-0 in casa della Serravallese con doppietta di Gallo, e la Virtus Vercelli si è imposta 2-1 sul campo della Valle Cervo Andorno in rimonta con reti di Panipucci e M. Petrillo. Sconfitte indolore per il Cigliano, 1-2 in casa con La Vischese, a segno Germano, e per la Pro Palazzolo, battuta 2-1 in casa della Strambinese, in rete Di Martino.

Mercoledì 8 giugno alle 20,30 l’Academy Pro Vercelli farà invece visita alla Virtus Ciriè per conquistare l’accesso alle semifinali regionali della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria. I vercellesi comandano il triangolare con 3 punti dopo aver battuto il Valdigne Mont Blanc, ora già eliminato, e che conta un punto in classifica come la Virtus Ciriè, fresca di conquista del passaggio in Prima Categoria ai play off.