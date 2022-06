La finale sarà Sporting Santhià-Alice Castello

Ultimi verdetti per il Csi. Nelle semifinali scudetto, trionfa lo Sporting Santhià che batte 3 a 1 il Borgo d’Ale con i gol di Cianni, Sirignano e Azhar. 0 a 0, invece, tra Alice Castello e Villata, con gli alicesi che si qualificano per la finale in virtù del miglior posizionamento nella classifica di regular season. In coppa, pareggio per 1 a 1 tra Stroppiana e Trino ’04, risultato che qualifica la squadra di casa. L’altra finalista sarà Mi.Vi.Da Crescentino, che sabato ha battuto per 5 a 2 i Rangers con la doppietta di Esposito e i gol di Speranza, La Vigna e Barello. La finale del “Memorial Consoli” sarà Castigliano – Livorno Ferraris.