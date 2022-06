Il cammino degli Under 17 si ferma ai quarti di finale

Si ferma la corsa degli Allievi Under 17. I ragazzi di Melchiori non riescono a ribaltare il risultato nei quarti di finale con il Padova, perdendo in casa per 2 a 1. Rimane il grande lavoro fatto dalle bianche casacche che hanno concluso il campionato al primo posto, gettando le basi molto solide per il futuro. Ora tutti a tifare i Giovanissimi Under 15 che domenica scenderanno in campo per il primo turno delle semifinali contro il Bari.