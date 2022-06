Truffa e Piolatto vincono il memorial Zanero

Si è concluso il 2° memorial Zanero Eugenio al circolo Ancos – Mauro Greco. Primi classificati Truffa Mario e Piolatto Dario, secondi classificati Asberto Piero e Tricerri Augusto. Gli organizzatori dicono: "Si ringrazia la moglie Lidia per aver scelto noi per ricordare il nostro amico Genio. Un ringraziamento per la collaborazione a Luciano Giani e tutte le persone che hanno partecipato alla manifestazione"