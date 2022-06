Tonello vince la Gran Paradiso Bike con una costola rotta

Primo posto tra gli Amatori per il ciglianese Alessandro Tonello alla Gran Paradiso Bike di Cogne nonostante una costola rotta. Dopo aver saltato una prova, domenica il portacolori della Lissone Mtb ha stretto i denti e conquistato il successo nella propria categoria nonostante il dolore per la frattura a una costola occorso in una caduta in allenamento.

"Quella di Cogne è una gara il cui percorso mi piace davvero molto, è bella tosta, si sente la quota perché si sale sopra i 2.000 metri, attraversando tre vallate intorno a Cogne. Sono rotto, a una costola, ma sono riuscito a vincere la mia categoria, non realizzando il tempo che avrei voluto ma questo, viste le mie condizioni, me lo immaginavo. Ero partito per correre in difesa, cercando di salvare il salvabile ed invece è andata davvero bene. Ho avuto anche un po’ di fortuna perché quando ero primo, a Gimillan il secondo mi ha raggiunto e passato, ero abbastanza in sofferenza, poi lui ha bucato e io, scendendo di quota, mi sono ripreso, l’ho raggiunto e alla fine ho conquistato la vittoria. Per come ero messo a livello fisico, sono soddisfatto, mi sono comunque piazzato ventiquattresimo assoluto. Il mio obiettivo era gareggiare per conquistare punti per la Marathon Bike Cup che punto a vincere. Ora torno in gara già questa domenica, 5 giugno, quando sarò nel cuneese a Bernezzo, con il problema alla costola che dovrebbe farsi sentire un po’ meno, poi il 12 giugno sarò in Trentino a Lavarone per la mia prima gara lunga stagionale".