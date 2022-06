Terzo posto in Coppa Italia per Valentina Ravizza della Dojo Karate PontesTrino. Dopo una lunga attesa, si sono svolti i campionati italiani agonisti della Fesik a Montecatini Terme con circa 850 atleti provenienti da tutta Italia. Il Dojo Karate PontesTrino ha partecipato con Valentina Ravizza, campionessa regionale di kata in carica, che ha gareggiato nella Seniores femminile da cintura bianca a verde, assistita dal coach Beppe Rosato.

Visibilmente emozionata di trovarsi per la prima volta ad una competizione di altissimo livello, alla presenza del presidente nazionale maestro Sean Henke, dei docenti nazionali e degli atleti della squadra nazionale, ha eseguito il kata Eian Nidan, conquistando il terzo posto in Coppa Italia. Coach Rosato ha espresso la propria soddisfazione ed i complimenti da parte del direttore tecnico Paolo Bertarelli a Valentina Ravizza che, con questa esperienza, ha arricchito ulteriormente il proprio bagaglio tecnico in vista delle prossime manifestazioni.