S2M: buon esordio nel torneo Volley S3

Esordio positivo nel torneo Volley S3 per le baby dell’S2M Volley sponsorizzate “Play Errea Vercelli” che lo scorso week-end sono scese in campo con diciannove atlete dalla prima elementare alla prime media ed hanno affrontato la pari età del comitato Ticino-Sesia-Tanaro.

Al termine della prima fase il team composto da Tomeo Fabiola, Giulia Morabito, Caterina Bianco, Gioia Tardivo si è aggiudicato il quarto piazzamento per il girone finale del pomeriggio. La squadra di Avilia Amanda, Conti Clara, Conti Elisabetta e Rachele Alfieri, a causa differenza punti hanno avuto accesso al girone dal quinto all’ottavo piazzamento. Qualificazione ottenuta ai gironi successivi anche per Girmenia Desireè, Costanzo Elena, Cremonesi Alice, Molinaroli Margherita, Necardo Victoria. Buone prestazioni anche per le più piccole della categoria "Green" con Beatrice Dall’Igna, Ezzanouhi Rahiana, Spada Noemi, Spairani Gaia, Scalone Lara, Volpe Nina. Grande la soddisfazione per le allenatrici Laura Agostinoni, Zoe Patrucco, Giulia Zaccardi e Serena Breda.