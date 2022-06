Paolo Orsetto si impone nella 8 chilometri di Candelo

Un primo e un terzo posto per Paolo Orsetto, i primati personali per le Cadette Giulia Dipace e Sofia Greppi. Sono i principali risultati ottenuti lo scorso fine settimana dai ragazzi dell’Atletica Vercelli 1978.

Paolo Orsetto in 29 minuti e 8 secondi si è imposto nel 17° trofeo Città di Candelo sulla distanza di 8 chilometri, mentre prima era giunto terzo in 8 minuti 57 secondi e 45 centesimi sui 3.000 metri a Giaveno nel memorial Fratel Mario e Fratel Carlo. Quarto posto invece per Matteo Riva alla “Corri Leinì”.

Ad Alessandria si sono invece disputati i campionati societari per i Cadetti dove per il sodalizio vercellese spiccano il secondo posto per Giulia Dipace nel lancio del martello col nuovo personale di 44,97 metri e il terzo posto di Sofia Greppi nel salto in alto col primato personale di 1,49 metri. Erano in gara in altre specialità anche Francesca Ferraris, Tommaso Carbone, Filippo Nodaro, Daniele Fornasiero, Eleonora Evangelista, Andrea Beltrame, Giulio Silinguelli.

Al meeting giovanile di Oleggio l’Atletica Vercelli 1978 si è presentata numerosissima. Nel tetrathlon Ragazzi il miglior piazzamento è il settimo di Ettore Iannucci, e c’erano anche Marco Guardigli e Matteo Tribuzio, mentre nel tetrathlon Ragazze hanno gareggiato Benedetta Candriella, Letizia Brunelli, Maria Cecilia Castiglione, Elena Coggiola, Matilde Gabbio e Ginevra Evangelista. Tanti anche i più giovani della categoria Esordienti in gara.

L’Atletica Vercelli 1978 sarà ora in gara a Mondovì, Borgomanero e Santhià.