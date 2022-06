Medaglia di bronzo per Piatti agli Assoluti

Non solo l'oro per Federica Isola, la spada vercellese può esultare per un altro grande risultato raggiunto da Enrico Piatti. L'atleta dell'Aeronautica Militare che si allena all’Accademia Scherma Marchesa Torino, ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara maschile dei campionati italiani Assoluti di spada tenutisi ieri, giovedì 3 giugno, a Courmayeur.

Piatti si è fermato solo in semifinale, sconfitto per 15-11 da Marco Fichera (Fiamme Oro), dopo aver superato ai quarti per 15-9 il due volte campione del mondo Paolo Pizzo.