Martello: titolo regionale per Puliserti

Titolo regionale in Emilia Romagna per il vercellese Lorenzo Puliserti nel lancio del martello. Tanti buoni risultati anche da altri atleti della provincia nel fine settimana passato.

A Parma si disputavano i campionati individuali assoluti regionali dell’Emilia Romagna e Lorenzo Puliserti, in forza a La Fratellanza 1874 Modena, ha vinto il titolo nel martello con la misura di 57,41 metri, mentre è giunto terzo nel peso con 14,04 metri.

In Coppa Europa a Pacè, in Francia, Italo Quazzola (Atletica Casone Noceto), era il capitano della Nazionale sui 10.000 metri ed ha chiuso diciannovesimo in 28 minuti 28 secondi 4 centesimi.

Al meeting internazionale di Lucca nel martello Marco Lingua (Marco Lingua 4ever) è giunto secondo lanciando a 71,54 metri. Al meeting internazionale di Trieste nel salto in alto ha fatto il suo rientro alle gare Stefano Sottile (Fiamme Azzurre) che ha chiuso quarto saltando 2,20 metri. A Mariano Comense quinto posto nei 400 metri per Letizia Tiso (Bracco Milano) in 59 secondi 24 centesimi.

Alla “Corsa di Sant’Antonio” a Cascinette d’Ivrea vittoria per il santhiatese Marco Gulmini davanti al compagno di squadra Emanuele Ladetto. Alla “Corri Leinì” secondo posto per il santhiatese Vezio Bozza, quinto Gulmini e sesto Ladetto. In gara alla “Vertical Locana-Piandemma” il santhiatese Andrea Rebora, mentre al trail del Monte Soglio a Forno Canavese per il Gruppo Podistico Trinese c’erano Riccardo Meazzi sui 73 chilometri e Patrizia Aquilini sui 38 chilometri.