La Mokaor si congeda con l'Igor Volley

Ultimo match della stagione per le ragazze della Mokaor Vercelli che oggi pomeriggio affronteranno dell’Igor Volley, nell’incontro valevole per il quinto ed turno di play-out (Pala Agil di Via Manzoni in quei di Trecate, con fischio d’inizio fissato 18). Una gara almeno per le vercellesi ininfluente ai fini della salvezza, visto che con gli attuali due punti, sono già matematicamente retrocesse in serie D. Di vitale importanza invece il match per le novaresi, che in caso di successo o anche solo di sconfitta del Sara Omegna Pallavolo contro Club76 Playasti, festeggerebbero la permanenza nella categoria.

“Cercheremo di onorare al meglio il nostro impegno – il pensiero in casa bicciolana – e di scendere in campo per vincere. Sappiamo comunque che non sarà semplice visto che affrontiamo un avversario che ha nel roster delle giovani talentuose ed al tempo stesso ben messe in campo, che cercherà di ottenere l’intera posta in palio per conquistare la salvezza senza dover attendere il risultato dell’altro campo. Archiviato questo match ci sarà un breve stacco - concludono - e poi si avvierà la programmazione per la prossima stagione ”.