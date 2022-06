Il Gattinara vince la Coppa di Prima Categoria

Il Gattinara oggi pomeriggio a Venaria Reale ha conquistato la Coppa Piemonte e Valle d'Aosta di Prima Categoria. Nella finalissima contro il Tre Valli gli uomini di mister Diego Pagani hanno vinto per 1-0 grazie alla rete segnata al 26' da Iaria di testa su azione da calcio d'angolo. Grande soddisfazione per il Gattinara che alla sua prima storica finale di Coppa non ha fallito l'obiettivo.