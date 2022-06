La Crescentinese Under 16 retrocede nei provinciali

Retrocessione nei provinciali anche per la Crescentinese Under 16 regionale. Ultime battute per i campionati giovanili tra playoff e playout.

Nei regionali l’Under 16 della Crescentinese si è giocata la salvezza in casa della Rg Ticino ma il pareggio per 1-1 l’ha condannata alla retrocessione nei provinciali in quanto i novaresi si erano meglio piazzati in classifica in campionato.

Per i playoff, nell’Under 19 provinciali il primo match tra San Francesco e Montanaro è terminato 2-2 ed ora entra in scena il Canadà che sabato 4 giugno ospiterà il San Francesco e sabato 11 giugno farà visita al Montanaro. Nell’Under 15 provincia, invece il Santhià ha esordito perdendo 2-0 in casa del Briga e domenica 5 giugno ospiterà il Bulè Bellinzago che a sua volta domenica 12 giugno riceverà il Briga.