Il Santhià vince all'esordio in Coppa

Vittoria per 7-4 all’esordio nella Coppa Piemonte Valle d’Aosta di calcio a cinque per il Futsal Club Santhià contro il Real e non solo, pareggio per 3-3 del Fonta contro il San Remo 72 nella seconda giornata del suo girone. Il programma delle prossime partite: venerdì 3 giugno alle 20,30 il recupero di Futsal Club Santhià-Academy Rosta, lunedì 6 giugno alle 21 Fonta-Bardonecchia a Fontanetto Po, martedì 7 giugno alle 20,30 Futsal Club Santhià-Druento.

Martedì sera i santhiatesi hanno sconfitto 7-4 il Real e non solo con tripletta di Madagisti, doppietta di Agaddou, reti di Atich e Moujjane. Hanno giocato Martorana, Hemema, Pasca, Moujjane, Moriano, El Mehdi, Sagna, Abdelbari Hajoubi, Selman Hajoubi, Abdelhamid Hajoubi, Atich, Agaddou e Madagisti.

Lunedì il Fonta aveva pareggiato 3-3 in casa del San Remo 72 con doppietta di Pagliano e rete di Tirraf. Mister Davide Berardi ha schierato Piccolo, Pelle, Arcuri, L. Sirgiovanni, S. Sirgiovanni, F. Pagliano, A. Pagliano, Rinaldi, Tirraf e Pavia.