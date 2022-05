Marzia Cena d'argento ai campionati italiani giovani

Grande risultato per la scherma vercellese ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani di Catania. Marzia Cena ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di spada femminile Giovani disputata domenica 29 maggio.

della Associazione Scherma Pro Vercelli, si è arresa soltanto in finale, sconfitta 15-9 da Anita Corradino della Cesare Pompilio Genova. In precedenza, Marzia Cena aveva superato Caterina Auteri (Methodos) ai quarti per 9-8 e Benedetta Madrignani (Circolo Scherma La Spezia) per 7-6 in semifinale.

Nella categoria Cadette ottimo sesto posto per Matilde Bellini.