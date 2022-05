L’Under 15 firma l’impresa: va in semifinale

Una vittoria e una sconfitta per le giovanili della Pro Vercelli. I Giovanissimi Under 15 vincono la gara di ritorno contro la FeralpiSalò, e conquistano il pass per la semifinale. Il 2 a 1 finale è firmato Megna e Ronzier. I ragazzi di Leardi osserveranno un turno di riposo nella prossima domenica e poi sfideranno il Bari per l’andata delle semifinali. Brutta sconfitta, invece, per gli Allievi Under 17 che sul campo del Padova perdono 3 a 0. La squadra di Melchiori nel prossimo weekend è chiamata all’impresa per ribaltare il risultato e qualificarsi per il turno successivo.