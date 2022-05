La Pfv demolisce Area Pro e conquista la Final Four

La PFV batte l'Area Pro 2020: 62-44. Con questo risultato la squadra allenata da Gabriele Bendazzi accede alla Final four per la promozione in serie B in programma, nel prossimo fine settimana, a Rivalta. La PFV ha dedicato la vittoria al caloroso pubblico del PalaPiacco che non ha fatto mancare il suo supporto per un solo attimo dall’inizio alla fine. Contribuendo alla vittoria. Un successo che ricorda molto quello della mitica gara interna con Cuneo del 2005 che condusse allo spareggio (vinto) per la B.