Il Santhià retrocede in Prima, la Virtus spera ancora nei playoff

Santhià retrocesso in Prima Categoria, campionato nel quale la Pro Palazzolo è matematicamente salva, mentre la Pro Roasio se la vedrà ai play out con il San Nazzaro Sesia, e la Virtus Vercelli conserva una speranza per accedere ai play off.

Si è giocata oggi la penultima giornata di Promozione e Prima Categoria, mentre giovedì 2 giugno alle 16 a Venaria Reale il Gattinara disputerà la finale di Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria contro il Tre Valli.

In Promozione il Bianzè ha pareggiato 1-1 aBorgomanero contro il Sizzano, in rete Osenga, mentre a Borgosesia il Santhià è stato battuto per 1-0 dal Valduggia ed è ufficialmente retrocesso in Prima Categoria.

Giornata ricca di reti in Prima Categoria: la Virtus Vercelli ha battuto 5-0 il Torri Biellesi con la doppietta di Panipucci e i gol di M. Petrillo, A. Petrillo e Arnone. Pareggio per 3-3 fra Pro Palazzolo e Gattinara, punto che vale la salvezza dei palazzolesi in rete con una doppietta, tutta di rigore, di Veliu e un gol di Gregoraci, mentre per il Gattinara ha segnato due gol El Azhari e uno Porcelli. Sconfitta per 2-0 del Cigliano a Ponderano, sconfitta casalinga per 1-2 della Pro Roasio con la Valle Cervo Andorno, in gol Gallo. Nell’ultima giornata la Pro Roasio dovrà difendere la posizione che la pone davanti al San Nazzaro Sesia così da giocarsi il play out salvezza sul campo amico con due risultati su tre a disposizione: la Pro Roasio farà visita alla Serravallese, il San Nazzaro Sesia alla Junior Pontestura che si gioca la vittoria del campionato e che ora è prima alla pari col Ceversama Biella che sarà a Candelo dal retrocesso Torri Biellesi. In ottica play off la Virtus Vercelli e la Valle Cervo Andorno ci sperano ancora ma devono limare il distacco di nove punti dalle due capolista, vincendo e sperando che una delle due pareggi. Valle Cervo Andorno e Virtus Vercelli si affronteranno proprio fra di loro ad Andorno Micca. Entrare nei play off sarà dura e sei il distacco dalla seconda resterà di otto o più punti, i play off non si disputeranno.

In Terza Categoria l’Academy Pro Vercelli mercoledì 1° giugno alle 20,30 esordirà nella fase regionale della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria che nel primo match ha visto pareggiare per zero a zero Valdigne Mont Blanc e Virtus Ciriè. Mercoledì l’Academy Pro Vercelli ospiterà i valdostani del Valdigne Mont Blanc, l’8 giugno farà visita alla Virtus Ciriè.