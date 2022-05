Tutù Ballet Competition, prima edizione al Sacro Cuore

Domenica 22 maggio si è tenuto presso il palazzetto “Sacro Cuore” di Vercelli, la prima edizione del Concorso “Tutù Ballet Competition” concorso di danza esclusivamente dedicato alla danza classica e di carattere. Questo concorso nasce dall'idea di rendere omaggio alla madre di tutti gli stili di danza esistenti, ovvero la danza classica e quella di carattere nonché di valorizzare e premiare tutti gli studenti e gli insegnanti che in questi due anni durissimi hanno proseguito senza sosta a coltivare la loro passione, continuando a tramandare un'arte che merita la giusta visibilità e non deve rimanere relegata ad un ambiente di “nicchia” come purtroppo succede in questi anni.

Obiettivo ambizioso e controcorrente ma che grazie allo staff dell’A.S.D. Dance Team è stato pienamente raggiunto: oltre cento partecipanti si sono esibiti in questa giornata di concorso di realtà provenienti da tutto il Nord Italia. In giuria tre grandi nomi del balletto classico: Maurizio Tamellini (Teatro La Scala Milano), Michele Prudente (Choros Ballet) , Santa Apine (Balletto Nazionale Lettone).

Alla fine della giornata, Federica Rosso direttrice artistica dell'evento e tutto il suo staff sono felici di aver portato nuovamente a Vercelli un grande evento di danza, emozionati di essere tornati finalmente in presenza dopo tanti anni di stop a causa della pandemia.