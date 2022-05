"Trino sotto le stelle": oltre 150 podisti presenti nell'ottava edizione

Addisalem Belay Tegegn e Alessandro Bossi hanno conquistato il successo nell’ottava edizione della “Trino sotto le stelle”. La gara organizzata dal Gruppo Podistico Trinese era inserita nel calendario nazionale Fidal e ha visto la partecipazione di oltre 150 podisti cimentarsi sul percorso di 2,5 chilometri da ripetere due volte.

In campo femminile si è imposta l’etiope Addisalem Belay Tegegn dell’Atletica Saluzzo che ha rispettato il pronostico che la dava come favorita e ha infatti vinto chiudendo il percorso in 16 minuti e 37 secondi, decima assoluta della gara, mentre al secondo posto si è classificata Valeria Roffino delle Fiamme Azzurre in 16 minuti 58 secondi, terza Marta Menditto dell’Atletica Alessandria in 17 minuti 49 secondi.

In campo maschile vittoria con allungo nel finale per Alessandro Bossi del Gruppo Podisti Ciarlaschi che ha superato Roberto Di Pasquali della Climb Runners per quattro secondi chiudendo il tracciato in 15 minuti e 14 secondi. Terzo posto per il brasiliano Vinicius Scartazzini della Apa-Rs a 40 secondi, e a seguire Matteo Lometti della Brancaleone Asti e Matteo Riva dell’Atletica Vercelli 1978.

La “Trino sotto le stelle” è stata una gara velocissima come nelle previsioni e come ci si poteva attendere considerando le caratteristiche del percorso, disegnato nel centro cittadino, con pochissimi cambi di direzione e assolutamente pianeggiante.

Questi invece i vincitori delle classifiche per età. In campo maschile Francesco Cucchiara nella M16-22, Damiano Friburger nella Sm, Vezio Bozza nella Sm35, Hischam Dhimi nella Sm40, Fabio Andreoli nella Sm45, Massimiliano Terzoni nella Sm50, Carlo Costa nella Sm55, Rocco Longo nella Sm60, Alfonso Bozza nella Sm70, Franco Dossena nella Sm75. Tra le donne hanno vinto Elsa Godino nella Sf, Johanna Dippelreiter nella Sf35, Maria Antonietta Di Napoli nella Sf40, Lorella Boschetto nella Sf45, Anna Greppi nella Sf50, Cristina Mocci nella Sf55, Miria Villabruna nella Sf65, Anna Maria Galbani nella Sf70.