Matteo Rizzo convocato per lo stage dalla Nazionale Under 18

Altra grande soddisfazione per Matteo Rizzo. Il portiere della Pro Vercelli classe 2004 dopo aver esordito lo scorso marzo con la maglia azzurra è stato nuovamente convocato dalla Nazionale Under 18 del commissario tecnico Daniele Franceschini, in occasione dello stage in programma al Cpo Giulio Onesti di Roma dal 30 maggio al 1 giugno.