Luca Demarchi di scena sul circuito di Navarra

"Io e il team siamo molto motivati, non vedo l'ora di tornare a Navarra, dove conservo bellissimi ricordi. Il debutto in Francia ci ha dato ottime sensazioni, siamo consapevoli di poter lottare coi migliori. Fa piacere perché è il nostro primo anno in GT3. Vogliamo confermarci tra i più veloci". Il pilota trinese Luca Demarchi è carico in vista della seconda prova della Ultimate Cup Series Sprint.

Da venerdì 27 a domenica 29 maggio Demarchi con la Ferrari 488 sarà sul circuito di Navarra in Spagna per confermare le buone sensazioni dopo la vittoria in Francia a Le Castellet, dove si è classificato primo nella classe UGT3A su Ferrari 488. Il pilota della Scuderia Ravetto & Ruberti sarà impegnato sul circuito di Navarra insieme al compagno Edoardo Barbolini.

Inaugurato nel 2010, il circuito di Navarra, situato nel nordest della Spagna, vicino alla città di Los Arcos, ha una lunghezza di 3,933 chilometri e conta 15 curve, 9 a destra, 6 a sinistra.