ACI Golf vincono Stesina, Giachino e Brignoli

Domenica ha fatto tappa al Gc Cavaglià il 31° Campionato Italiano ACI Golf (18 buche 2 categorie, 1a medal, 2a Stableford), il circuito nazionale che ha in calendario 39 prove che coinvolgono altrettanti Automobile Club e i più prestigiosi club di tutta Italia e mette in palio per i migliori di ogni prova la finale diretta che si svolgerà in Costa Smeralda, dal 3 al 7 ottobre, ospiti del Golf Club Pevero a Cala di Volpe. La gara promossa da ACI Biella ha visto al via oltre novanta giocatori e a premiare i vincitori (soci ACI) è intervenuto il Presidente Andrea Gibello.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià 69 (+1), 1° netto Emanuele Giachino Courmayeur 62, 2° netto Paolo Schellino Cavaglià 66, 3° netto Davide Baroni Cavaglià 67. 2a categoria: 1° netto Giuseppina Brignoli Cavaglià punti 39, 2° netto Valter Cesare 38, 3° netto Alessandro Mocchetti Crema 38. 1° Lady Maria Josè Delfino Cavaglià 35, 1° Gentleman Piero Ceresa Cavaglià 37.

Magnani/Ferrara nel Vivai Pozzo Spring Trophy

Sabato al Gc Cavaglià si è giocato il secondo anno Vivai Pozzo Spring Trophy (gara a coppie 4pm, 18 buche, Stableford) sponsorizzata da un'azienda del territorio che è divenuta negli anni un punto di riferimento per le splendide coltivazioni di Rose (tra cui le caratteristiche rose inglesi David Austin) ed ortensie. A ricevere gli splendidi vasi di fiori sono stati Giancarlo Magnani/Roberto Ferrara (primi nel lordo con 38 punti), Simone Bucino/Elena Rossi (primi nel netto con 45), Simona Rosazza Gianin/Davide Baroni (2° netto con 44), Luca Guarnero/Gianluca Spagnuolo (3° netto con 43) e Giorgio Andrigo/Cristina Ferla Cavaglià (prima coppia mista con 43.

Weekend di eventi top al Gc Cavaglià

Si susseguono gli eventi al Gc Cavaglià. Giovedì ritorna la Pro-Am sul nostro percorso. La gara (con formula louisiana a 5) organizzata dal Club Lions Golfisti Varese fa parte del circuito giunto al terzo anno “Segui il Cuore” che sostiene la lotta contro il cancro al seno appoggiando l’Associazione C.A.O.S..

Sabato farà tappa l’Audi quattro Cup Selecar (18 buche Stableford a coppie greensome categoria unica - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 80€) uno dei circuiti di golf top a livello mondiale. Prevista area ospitality con possibilità di effettuare Test Drive con le ultime novità Audi disponibili, omaggi e gadget per tutti i giocatori e cocktail di fine gara. I vincitori saranno ospiti per finale nazionale che si svolgerà al Golf Della Montecchia a Padova dove ci si giocherà l’accesso alla finale mondiale.

Domenica si giocherà la Golf Italiano Cup (18 buche 2 categorie Stableford - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€), con in palio per i primi netti e primi lordi delle 2 categorie un voucher per la finale nazionale che comprende quattro giorni all’Acaya Golf Resort compreso di mezza pensione e green fee gara. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.