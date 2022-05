A Tamarindo e Gaietta il torneo della United Sport

La coppia formata da Gaietta e Tamarino si è aggiudicata la vittoria finale del torneo di padel disputato in infrasettimanale dal 4 al 20 maggio al campo di padel del circolo “Il delfino” di Caresana. Il torneo è stato organizzato dalla United Sport di Vercelli guidata dal presidente Matteo Gandolfi col vice Andrea Gandolfi.

Il torneo si è svolto tutto ad eliminazione diretta ed hanno partecipato in totale ben 28 team amatoriali. I premi in palio, tessere Decatlon e targhe, sono stati offerti dal main sponsor del torneo 420 coffee shop di Leonardo Giordano di Vercelli e il torneo di padel della United Sport è stato patrocinato dallo Csen, ente a cui l’associazione vercellese è iscritta.

Venerdì scorso a Caresana si è disputata la finale del torneo e si è svolta con un triangolare in cui si sono sfidate le squadre composte dalle coppie Forlenza-Maffezzoni, al termine classificati al terzo posto, Servodio-Navaro, giunti al secondo posto, Gaietta-Tamarindo, coppia vincitrice del primo torneo di padel targato United Sport. Il primo premio è stato consegnato dal sindaco di Caresana Claudio Tambornino il quale è rimasto entusiasta della riuscita del torneo e ha ringraziato i ragazzi della United Sport per aver scelto il campo del paese per la manifestazione. Durante la serata finale del torneo c’è stato spazio per una premiazione a livello individuale, quella del giocatore più giovane, Lorenzo Pancallo, non ancora diciassettenne, che si è iscritto al torneo in coppia con il papà.