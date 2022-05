Addio a Pirovano e Bouvet, protagonisti della storica promozione del Cigliano

Il Cigliano Calcio perde due ex giocatori che nella seconda metà degli anni sessanta avevano contribuito alla storica promozione in 1^ Categoria (equivalente all'Eccellenza di oggi): Piero Pirovano classe 1948 è morto il 24 maggio. Durante la sua permanenza nel club giallorosso ricopriva il ruolo di ala, era stato uno dei due giocatori ciglianesi a scendere in campo con la Primavera del Torino quando al Bassanino, nel 1971, era scesa la prima squadra (composta tra gli altri da Castellini, Pulici,

Claudio Sala, Cereser e Fossati). Gianni Bouvet, classe 1941, residente a Tronzano, è mancato il 19 maggio, centrocampista titolare dell'undici vittorioso nel torneo 1966-67.