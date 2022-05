Partita benefica tra Amministrazione comunale e società sportiva

Associazione Sportiva Cavaglià e l’Amministrazione comunale del paese si sono sfidati in una partita benefica. Lo comunica la società calcistica. Domenica 15 maggio si è disputata una partita di calcio a scopo benefico che ha coinvolto tante persone per un partita molto combattuta nonostante il clima molto amichevole. Con il trascorrere del tempo sono emersi alcuni acciacchi dovuti alla scarsa forma fisica e qualche etto in più. Al termine della partita pieno accordo a tavola fra le due squadre con una meravigliosa grigliata. Visto il successo le due compagini si sono riproposte di ripetere l’iniziativa.