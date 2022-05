In Sport: quattro titoli regionali

La In Sport Rane Rosse - Dynamic Sport festeggia con quattro titoli regionali individuali l’ultima tappa del circuito CSI Piemonte e Valle D’Aosta-trofeo Davide Filippini, ospitata domenica dalla piscina Rivetti In Sport di Biella.

Vincitori della classifica finale Sara Trapella ed Enea Zaccaria nella categoria Esordienti C, Nicolò Boggio nei B, atleti del gruppo In Sport di Biella, Mattia Foglizzo nei ragazzi per il gruppo di Trivero.

Tanti i podi conquistati dagli atleti di Biella, Trivero e Crescentino nella tappa finale ospitata domenica dalla piscina Rivetti di Biella. Per il gruppo di Crescentino tris di terzi posti per Andrea Tagariello nei 50 delfino e Giulia Protto nei 50 dorso C, Vittoria Marsalisi nei 50 dorso ragazzi.

In gara anche Rebecca Lago, Giulia Protto, Nicolò Stellato, Matilde Ojtana, Nicolò Paraninfo, Andrea Tagariello, Bryan De Angelis, Gabriele Suriano, Robert Rexhepaj, Rebecca Raviolo, Vittoria Marsalisi, Giorgia Meriglio. Tecnico Maris Chiartan