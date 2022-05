Esordio con sconfitta per il Fonta in Coppa

Esordio con sconfitta per il Fonta nella Coppa Piemonte Valle d’Aosta di calcio a cinque, esordio rinviato per il Futsal Club Santhià.

Il Fonta è inserito nel girone A con Borgonuovo Settimo, Bardonecchia e San Remo 72, e all’esordio ha fatto visita al Borgonuovo dove è stato sconfitto per 9-1, a segno Simone Sirgiovanni. Mister Davide Berardi ha schierato Mintari, Pellegrini, Arcuri, L. Sirgiovanni, A. Pagliano, F. Pagliano, S. Sirgiovanni, Rinaldi, Berardi, Pavia, Tirraf e Piccolo. L’avventura in Coppa per il Fonta prosegue ora con la trasferta di Grugliasco in programma lunedì 30 maggio alle 21,30 quando sfiderà il San Remo 72, mentre la terza partita sarà a Fontanetto Po lunedì 6 giugno alle 21 contro il Bardonecchia.

Nel girone B partita rinviata per il Futsal Club Santhià in casa contro l’Academy Rosta: un violento temporale ha allagato e reso inagibile la palestra. Martedì 31 maggio alle 20,30 il Santhià ospiterà il Real e non solo, martedì 7 giugno alle 20,30 ospiterà il Druento.