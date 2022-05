Il Celtic vince e vola ai playoff

Ultimi verdetti per il Csi 2021/2022. Rimane fuori dai playoff lo Stroppiana che vince per uno a zero sulla Sangermanese con il gol di Brasco, ma non riesce a qualificarsi a causa della vittoria del Celtic, che supera il Livorno Ferraris per 4 a 2, con la doppietta di Abbate e i gol di Bariosco e sereno. Quarto posto per il Borgo d’Ale, vittorioso per 2 a 0 sul campo del Castigliano. Goleada per Sporting Santhià e Villata, che travolgono per 6 a 1 rispettivamente il Trino ’04 e i Rangers. Sono, invece, nove i gol segnati dall’Alice Castello sul campo del Costanzana Dream Team, che chiude il campionato con zero vittorie e un solo punto. Per quanto riguarda la Coppa, i Warriors grazie alla vittoria sulla Polisportiva Rivese riescono a superare la Sangermanese, avendo così un sorteggio più agevole. Vince anche il Mi.Vi.Da sul campo del Crova, grazie ai gol di Sedini e Dispoto che firmano il 2 a 1 finale.

Nella fase finale il Borgo d’Ale affronterà il Celtic, mentre il Villata sfiderà il Club Atletico Varsej, nei quarti di finale valevoli per determinare chi andrà a sfidare Sporting Santhià e Alice Castello nelle semifinali play off.

Per quanto riguarda la Coppa, i quarti di finale saranno Trino ’04 – Warriors e Rangers – Sangermanese. Stroppiana e Mi.Vi.Da Crescentino accedono direttamente alle semifinali.

In caso di parità dopo i tempi regolamentari sarà la meglio posizionata nella regular season a passare il turno.