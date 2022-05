Under 15: pareggio con la Feralpi nell'andata dei quarti di finale

Un pareggio e una sconfitta per le giovanili della Pro Vercelli. Nei quarti di playoff del campionato Giovanissimi Under 15, i ragazzi di Leardi pareggiano per 1 a 1 sul campo della FeralpiSaló, grazia al gol di Piegato. I vercellesi si giocheranno l’accesso alle semifinali nella partita di ritorno. Si chiude con una sconfitta il campionato dell’Under 19 Nazionale, che perde 1 a 0 contro il Vado.