Il Cigliano prosegue la corsa alla C

Il Volley Cigliano femminile (serie D) supera il turno battendo Cherasco sia in gara 1 che in gara 2 dei playoff validi per promozione in Serie C. Il 3-0 ottenuto fra le mura amiche, porta le ragazze ciglianesi ad affrontare il Sangip (Centro Sportivo Collegio San Giuseppe Torino) secondo classificato nel girone C.